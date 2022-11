Nach Unfall im Thalfinger Kreisverkehr: Jetzt steht wieder eine Kuh

Plus Lange blieb offen, ob die zerstörte Kunst-Kuh im Thalfinger Kreisverkehr ersetzt wird. Nun ist die Neue da. Doch eine Frage will die Gemeinde nicht beantworten.

Die Kuh ist wieder da: Lange war der Bronze-Stier im Thalfinger Kreisverkehr Strohwitwer. Die Frage hatte sich sogar gestellt, ob er für immer würde allein bleiben müssen, nachdem im August 2021 ein Autofahrer das weiblich gestaltete der beiden Bronze-Rinder bei einem Unfall "erlegt" hatte. Eine Reparatur war für praktisch unmöglich angesehen worden, ein Neukauf für teuer – doch nun gibt es für den Stier endlich ein Happy End, auch, wenn er seine alte "Partnerin" nicht zurückbekam.