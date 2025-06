Nahrung und Kosmetik gestohlen: Mann begeht Diebstahl mit Waffen

Ein 39-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Nersinger Straße in Elchingen Nahrungsmittel und Kosmetikartikel im Wert von rund 23 Euro gestohlen haben. Als die Polizei ihn kontrolliert, finden Beamte bei ihm ein Cuttermesser. Das soll er aber wohl aus beruflichen Gründen mit sich geführt haben.

Der Mann war dabei beobachtet worden, wie er mehrere Artikel in seine Kleidung steckte und anschließend lediglich eine Wasserflasche an der Kasse bezahlt haben soll. Die Mitarbeitenden des Marktes informierten die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Beamte trafen den Mann noch vor Ort an.

Bei der anschließenden Kontrolle sei festgestellt worden, dass der Tatverdächtige neben dem mutmaßlichen Diebesgut auch ein ein Cuttermesser griffbereit in seiner Jackentasche mit sich führte. Das Messer wurde sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der Mann das Messer aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit mit sich; Hinweise auf eine Verwendung im Rahmen der Tat liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen dauern an. (AZ)