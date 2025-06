125 statt 70 km/h: Polizei erwischt viel zu schnellen Motorradfahrer bei Thalfingen

Eine Stunde lang haben Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Montag, zwischen 18 und 19 Uhr, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße NU8 zwischen Thalfingen und Burlafingen kontrolliert. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Abschnitt beträgt 70 km/h. Festgestellt wurden zwei Tempoverstöße: Ein Autofahrer wurde mit 91 km/h gemessen, also eine Überschreitung von 21 km/h. Ein Motorradfahrer hatte bei einem Überholvorgang etwa 125 km/h auf dem Tacho, das sind 55 km/h mehr als erlaubt. Beide Fahrer müssen mit Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Im Fall des Motorradfahrers ist zudem ein Fahrverbot zu erwarten. (AZ)

Elchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thalfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis