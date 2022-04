Elchingen/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Elchinger will geflüchteten Ukrainern helfen – und blitzt im Landratsamt ab

Plus Als Karl-Heinz Hopp sich bei der Neu-Ulmer Kreisbehörde Rat holen möchte, wird er des Hauses verwiesen. Ihm wird sogar mit der Polizei gedroht.

Von Michael Ruddigkeit

Für Karl-Heinz Hopp aus Unterelchingen steht fest: "Die Menschen, die aus der Ukraine hierherkommen, brauchen unsere Hilfe." Er und seine Frau haben deshalb vor einigen Wochen eine geflüchtete Familie in ihrem Haus aufgenommen. Sie hat sich in der Wohnung im oberen Stock eingerichtet. Die Kinder gehen inzwischen zur Schule. Doch wie kommen die Geflüchteten nun an Arbeit? Hopp wollte helfen, wurde im Landratsamt Neu-Ulm aber brüsk zurückgewiesen. Dabei habe er nur nach einer Auskunft gefragt, berichtet er aufgebracht: "So geht es nicht", findet der Mann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

