Unfall zwischen Thalfingen und Burlafingen: 24-Jähriger wird schwer verletzt

Eine 18-Jährige übersah wohl das Auto des 24-Jährigen. Der Wagen landete etwa 100 Meter neben der Abzweigung im Grünstreifen.

Zwischen Thalfingen und Burlafingen ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 24-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Zunächst war von nur leichten Verletzungen ausgegangen worden. Der entstandene Schaden wird auf 36.000 Euro geschätzt.

Gegen 22 Uhr war eine 18-jährige Mini-Fahrerin vom Pfuhler Baggersee kommend auf der Holzstraße in Richtung Thalfingen unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße NU8 wollte die Fahranfängerin nach links abbiegen und übersah offensichtlich einen von links kommenden Audi. Durch den Zusammenstoß stellte sich der Audi quer, rutschte fast 50 Meter über die Fahrbahn, um sich dann zu überschlagen. Nach weiteren 50 Metern kam der auf dem Dach rutschende Audi an die Böschung und überschlug sich erneut, um dann entgegen der Fahrtrichtung auf den Rädern zu landen.

Der Zaun der Neu-Ulmer Abfalldeponie stoppte den Wagen. Zufällig vorbeikommende Ersthelfer, darunter auch ein Rettungssanitäter, kümmerten sich um die jeweils zwei Insassen in beiden Fahrzeugen. Die Feuerwehr aus Thalfingen, Rettungsdienst und Polizei kamen zur Unfallstelle. Die Feuerwehr sperrte die Straße, um alle Betroffenen sicher versorgen zu können. Der 24-jährige Audi-Fahrer wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, die drei anderen Unfallbeteiligten blieben auf hingegen Wunsch an der Unfallstelle. Sie waren gar nicht oder nur leicht leicht verletzt.

Die Feuerwehr sorgte an der Unfallstelle für den Brandschutz, für die Unfallaufnahme wurde die Straße ausgeleuchtet. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppwagen geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 36.000 Euro. Nach über zwei Stunden konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. (AZ)