Neue Pächter für Wirtshaus am Riedelsee gesucht: "Es war eine geile Zeit"

Bernd Bitterle gibt das Wirtshaus am Riedelsee in Elchingen ab.

Plus Sieben Jahre lang haben die Bitterles das Wirtshaus am Riedelsee alias SeeAlarm in Elchingen betrieben. Jetzt suchen sie einen Nachfolger. Die Beweggründe sind vielschichtig.

Von Michael Kroha

In Flipflops und Brille auf der Stirn sitzt Bernd Bitterle auf einem seiner Biergartenstühle. Er erzählt von vergangenen Tagen. Dann lässt er seinen Blick in die Ferne schweifen und sagt: "Es war eine geile Zeit, eine schöne Zeit." Seit 2017 haben er und seine Frau Susanne das Wirtshaus am Riedelsee alias SeeAlarm in Elchingen betrieben. In diesem Sommer aber war der Biergartenbetrieb schon eingestellt. Jetzt suchen sie einen Nachfolger. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Seine Geschichte beginnt der heute 59-Jährige im Jahr 2011, als sie ins Eventgeschäft eingestiegen sind. Das Geschäftsmodell: Segway-Touren. Die elektrisch angetriebenen Einpersonen-Fahrzeuge waren im Trend. Die Ausflüge fanden zunächst überall im Ulmer Raum statt: Stadtmitte, Lonetal, aber auch im Raum Elchingen. In Kooperation mit Gastronomiebetrieben wie den Klosterbräustuben in Oberelchingen oder dem Landgasthof Zahn in Langenau wurden Gäste bewirtet. Um 2016 herum sei dann die Idee entstanden, daraus eine eigene Dienstleistung anzubieten. "So sind wir zum See gekommen", sagt Bitterle. Sie pachteten das Wirtshaus.

