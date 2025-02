Neuer Chef bei Gugelfuss: Max löst Vater Anton als Geschäftsführer ab

Die Gugelfuss GmbH mit Hauptsitz in Elchingen hat nach eigenen Angaben „einen wegweisenden Schritt für die Zukunftssicherung des Familienunternehmens vollzogen“. Die Gesellschafter des Fenster-, Türen- und Fassadenbauers haben Max Gugelfuß zum Geschäftsführer bestimmt. Der 31-Jährige tritt die Nachfolge seines Vaters Anton Gugelfuß an. Der 65-Jährige scheidet mit diesem Schritt planmäßig als Geschäftsführer aus, bleibt als Prokurist aber weiterhin zeichnungsberechtigt.

Die Geschäftsleitung setzt sich laut einer Mitteilung am Mittwoch aus einem Quartett zusammen: Martin und Max Gugelfuß sind Geschäftsführer, neben Anton Gugelfuß ist auch Susanne Dannerbauer-Gugelfuß Prokuristin. Geschäftsführer der Schweizer Gugelfuss AG bleibt wie bisher Anton Gugelfuß.

Gugelfuss in Elchingen: Voraussetzungen mit aktueller Flaute im Wohnungsbau nicht die einfachsten

„Für uns ist das die Idealkonstellation, dass mit dem Eintritt von Max in die Geschäftsführung die Nachfolge bereits jetzt langfristig gesichert ist. Natürlich sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen mit der aktuellen Flaute im Wohnungsbau im Moment nicht die einfachsten, aber das war es damals, als ich angefangen habe auch nicht. Auch Mitte der 80er Jahre steckte der Bau tief in der Krise“, wird Anton Gugelfuß zitiert. Er war am 1. Januar 1985 als Geschäftsführer eingestiegen und hatte die Position jetzt exakt 40 Jahre lang inne.

Sein Sohn Max ist sich bewusst, „dass ich in riesige Fußstapfen trete. Aber das ist auch ein tolles Gefühl. Mein Vater ist nach wie vor dabei und mit Martin und Susanne habe ich ja die idealen Partner aus der Familie an meiner Seite. Außerdem bin ich sozusagen von kleinauf im Unternehmen aufgewachsen und kenne jeden Winkel“, so Max Gugelfuss, der seit dem Abitur im jahr 2012 im Familienunternehmen arbeitet und dort das duale Studium zum Wirtschaftsingenieur absolviert hat.

Anton Gugelfuß: „Das mit den großen Fußstapfen ist relativ“

Über den „Halbgenerationenwechsel“ freut sich auch Geschäftsführerkollege Martin Gugelfuß, der das Unternehmen seit 2012 mitleitet. „Ich habe damals viel von Anton gelernt, jetzt kann ich Max ein paar Tipps geben. Das ist das Tolle an einem gewachsenen Familienunternehmen.“ Ähnlich sieht es Anton Gugelfuß. „Das mit den großen Fußstapfen ist relativ. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Denn besser vorbereitet als Max kann man nicht sein. Er, Martin und Susanne machen das ja bereits seit Jahren zusammen hervorragend.“

Für die Zukunft sieht sich die Gugelfuss GmbH mit ihren deutschen Standorten in Elchingen, Illertissen und Beerwalde sowie der Schweizer Gugelfuss AG in Emmetten (südlich von Luzern) bestens aufgestellt. „Es gibt bei uns glücklicherweise keinen Investitionsstau, der uns jetzt ausbremsen würde“, so Martin Gugelfuß, der in der Geschäftsführung für den technischen Bereich und damit für die komplette Produktion verantwortlich ist.

Mitgeschäftsführer Max Gugelfuß, der für den kaufmännischen Bereich und damit für den Vertrieb verantwortlich ist, sieht in der Digitalisierung, dem demografischen Wandel der Gesellschaft und auch im Fachkräftemangel die größten Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen. Dennoch überwiege die Zuversicht beim Fensterbauer aus Elchingen, der im April 2021 den Geschäftsbereich Kunststoff-Fenster und -Türen der insolventen Illerplastic-Gruppe übernommen hat. Täglich verlassen bis zu 1000 Einheiten die Gugelfuss-Produktionen mit seinen derzeit etwa 360 Beschäftigten. (AZ)