Elchingen

06:15 Uhr

Neues Angebot im Nahverkehr: So läuft die Fahrt mit dem "Elch-Bus"

Der Elch-Bus war am Montag zum ersten Mal in Elchingen unterwegs. Wir haben das neue Angebot ausprobiert.

Plus Eine neue Buslinie verbindet seit Montag die Ortsteile von Elchingen. Zum Start haben wir die Tour einmal ausprobiert.

Es ist Montagmorgen am Thalfinger Bahnhof. Es ist der erste Tag, an dem der Elch-Bus (Linie 591) als neues Nahverkehrsangebot der Gemeinde Elchingen durch die drei Ortsteile Thalfingen, Ober- und Unterelchingen unterwegs ist – und das bis zum 31. Januar sogar kostenlos. Unsere Redaktion hat das durchaus attraktive Angebot ausprobiert, bei dem es am Anfang auch noch ein bisschen holpert. Durchs Martinstor kommen die Fahrgäste der neuen Tour sogar mehrfach.

