Elchingen

vor 4 Min.

Öffentlicher Nahverkehr: In Elchingen startet im Januar der "Elch-Bus"

Plus In Elchingen gibt es ab 2023 einen Ortsbusverkehr. Jetzt steht fest, wie viel die Fahrten künftig kosten. Zum Start läuft eine Gratis-Testphase.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Der künftige Ortsbusverkehr in Elchingen hat bereits einen Namen: Die neue Linie heißt „Elch-Bus“ und wird (wie im Elchinger Gemeinderat im November bereits beschlossen) am 9. Januar 2023 starten. In der Gemeinderatssitzung kurz vor Weihnachten wurden in Elchingen nun die Tarife festgelegt, die für diese Linie 591 zu bezahlen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen