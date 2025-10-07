Per Haftbefehl gesucht und unter Drogen: Polizei stoppt berauschten Autofahrer auf A7

Einen per Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmittag auf der A7 auf Höhe Elchingen gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde zunächst festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein freiwilliger Test habe den Verdacht bestätigt. Der Fahrer soll demnach unter dem Einfluss von THC und Amphetamin gestanden haben. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Anschließend durchsuchten Beamte noch den Mann und sein Fahrzeug. Dabei konnte ein für Rauschgift ausgebildeter Diensthund eine geringe Menge Marihuana auffinden. Zudem wurden mehrere Gramm Crystal Meth entdeckt, welche beschlagnahmt wurden. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes kam heraus, dass er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Haftbefehl gesucht wurde. Seine Inhaftierung konnte er durch Zahlung einer Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich abwenden. (AZ)