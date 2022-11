Pfarrgemeinde Unterelchingen lädt zum Stadelzauber rund um St. Michael

Ein Kunsthandwerkermarkt mit mehr als 40 Anbietern findet zwei Tage lang in Unterelchingen statt. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Der beliebte "Stadelzauber" in Unterelchingen findet nach der Corona-Pause wieder statt – zwar bereits am Wochenende vor dem ersten Advent, aber als Einstimmung auf die kommende Adventszeit. An zwei Tagen, am 19. und am 20. November, wird das aus Kirche, Pfarrhaus, Waschhaus und Stadel samt Außenbereich bestehende denkmalgeschützte Ensemble in Unterelchingen vom Stadelzauber belebt werden. Er findet am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von elf bis 18 Uhr statt.

Verschiedene Gruppen in Elchingen engagieren sich für die stimmungsvolle Veranstaltung, deren Erlös zur unter anderem zur Sanierung des denkmalgeschützten Komplexes verwendet werden wird; der Erlös der Tombola wird den Kirchenneubau von Pfarrer Nicolaus in seiner Heimat in Tansania unterstützen.

Ein buntes Programm ist beim Stadelzauber in Elchingen geboten

Das Stadelzauber-Programm nach der Eröffnung durch Böllerschützen am Samstag um 14 Uhr ist riesig: Die Turmbläser von St. Michael gehören ebenso dazu wie der Chor „Cantus novus“, wie ein Hackbrettorchester, Country-Musik, Zauberei, eine Aufführung des Theatervereins des KSV Unterelchingen und natürlich auch Kirchenführungen in St. Michael. Im Märchenzelt, wo an beiden Tagen auch Geschichtenerzähler auftreten, gibt es Aufführungen des Klangmärchens „Frau Holle“. Im Pfarrstadel, im Außenbereich, im Waschhaus und im Haus St. Michael zeigen viele Kunsthandwerker ein riesiges Angebot, in dem sich sicher auch Weihnachtsgeschenke finden lassen. Unter anderem bieten Andrea Kühn Deko aus Treibholz und Stefanie Schöffler Schmuck aus Silberbesteck. Im Haus St. Michael wird Anke Eichhorn eine Buchbinderei einrichten. Patchwork und Pralinen, Kunst aus Beton, rostigem Metall, Raysin und Keramik wird angeboten – und natürlich auch Kulinarisches wie Glühwein und Feuerwurst.

Das gesamte Programm ist auf der Homepage der katholischen Pfarrgemeinde Unterelchingen zu finden.