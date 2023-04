Polizei deckt massive Verstöße auf: Lkw-Fahrer muss Deutschland verlassen

Auf der A8 bei Elchingen kontrolliert die Polizei einen Lkw-Fahrer einer polizeibekannten Spedition aus Polen. Es werden massive Verstöße entdeckt.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben am Montagabend einen österreichischen Sattelzug an der A8-Anschlussstelle Oberelchingen kontrolliert. Fahrer der Spedition war ein 31-jähriger türkischer Berufskraftfahrer.

Wie bereits bei den vorangegangenen Kontrollen dieser polnischen Spedition hielt sich nach Angaben der Polizei der Fahrer illegal innerhalb der EU auf, da er ein Touristenvisum hatte. Eine Arbeitserlaubnis besaß er nicht, auch fehlte die notwendige Fahrerbescheinigung.

Die Auswertung der digitalen Fahrerkartendaten ergab zudem den Verdacht, dass der momentane Fahrer eine zweite Fahrerkarte besitzen könnte. Die Beamten durchsuchten den Fahrer, um diese Karte zu finden. Hierbei stellten die Beamten tatsächlich fest, dass in der Jacke ein Gegenstand in Kartenform sein muss, welcher sich aber nicht in einer Jackentasche befand, sondern zwischen den Stoffschichten eingelassen war.

Der Fahrer hatte seine Jacke so präpariert, dass die Karte ohne direkten Zugriff in der Jacke verschwand. Die Beamten forderten ihn auf, alle Karten zu übergeben, weshalb er kurzerhand seine Jacke zerriss und den Beamten die Karte aushändigte. Diese Fahrerkarte war dann auch auf den vermuteten zweiten Fahrer ausgestellt und der hier Kontrollierte gab auch deren Nutzung zu.

Die Auswertung der Daten ergab nun mehrfach Lenkzeiten von 30 bis 55 Stunden ohne ausreichende Ruhezeit. Die Beamten ordneten am Kontrollort eine Ruhezeit an und beschlagnahmten die zweite Fahrerkarte. Auch ordneten sie eine Sicherheitsleistung für den Beschuldigten und das Unternehmen im oberen vierstelligen Bereich an, wobei sich mittlerweile die gegen das Unternehmen angeordneten Sicherheitsleistungen in diesem Jahr auf einen mittleren fünfstelligen Betrag summieren. Nach der angeordneten Ruhezeit muss der Fahrer umgehend das Bundesgebiet verlassen. (AZ)