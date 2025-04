Polizei-Gewahrsam: Hilfloser Mann in Thalfinger Keller gemeldet

Ein stark alkoholisierter, hilfloser Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eichenstraße im Elchinger Ortsteil Thalfingen ist am frühen Dienstagmorgen der Neu-Ulmer Polizei mitgeteilt worden. Eine Streife rückte an und stellte fest, dass es sich bei dem Mann um einen 50-jährigen Hausbewohner handelte. Aufgrund seines hilflosen Zustandes nahmen die Beamten ihn in Schutzgewahrsam. Der Gewahrsam wurde aufgrund richterlicher Entscheidung bis zum Mittag aufrechterhalten. Die Kosten für die Ausnüchterung will die Polizei dem Mann in Rechnung stellen.

