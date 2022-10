Preis runter, Grundstück geteilt: Will die Millionen-Villa niemand kaufen?

Plus Für 5,1 Millionen Euro wurde die Rohbau-Villa in Elchingen zum Kauf angeboten. Jetzt ist die Immobilie aus dem Internet verschwunden. Der Besitzer äußert sich – auch zu Gerüchten.

Seit Juni dieses Jahres war in einschlägigen Online-Portalen eine noch nicht fertiggestellte Villa für einen Kaufpreis von 5,1 Millionen Euro inseriert. Sie gehört dem Elchinger Hausarzt Dr. Konstantin Sintschikin. Er zeigte uns vor Wochen sein "Haus der Superlative" nahe des Oberelchinger Klosters. Der Bericht darüber hat für reichlich Furore gesorgt. Nun ist die Immobilie aus dem Netz verschwunden.