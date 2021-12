Elchingen

vor 48 Min.

Pro-Kopf-Verschuldung in Elchingen könnte sich verdreifachen

Etliche große Ausgaben stehen in Elchingen in den kommenden Jahren an.

Plus In den kommenden Jahren stehen in der Gemeinde Elchingen etliche umfangreiche Ausgaben an. Was getan werden muss und was die Kasse am stärksten beeinträchtigt.

Von Andreas Brücken

Rechnet man die Schulden der Gemeinde Elchingen auf jede Bürgerin und jeden Bürger um, ergibt sich eine durchschnittliche Last von 464 Euro. Damit liegt die Kommune unter dem bayerischen Landesdurchschnitt. Doch kommen in den kommenden Jahren gewaltige Ausgaben auf die Verwaltung zu, sodass die durchschnittliche Verschuldung auf 1200 Euro anzuwachsen droht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen