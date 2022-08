Elchingen

18:30 Uhr

So half eine Mitarbeiterin unserer Redaktion der Polizei, einen Betrüger zu fassen

Lokal Es ist eine bislang unbekannte Sicht auf ein brisantes Geschehen: Polizisten warten den ganzen Tag, bis der Geldabholer kommt. Dann erfolgt der Zugriff. Ein hautnaher Erlebnisbericht.

Es wird viel berichtet über Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgeben, um an Geld und Wertgegenstände von Menschen zu kommen. Sie geben dabei am Telefon vor, es vor Einbrüchen oder angeblich betrügerischen Bankmitarbeitern "sichern" zu wollen. Immer wieder klappt das auch. Die Beute verschwindet anschließend oftmals im Ausland, wo die Hintermänner, auch Clan-Mitglieder, sitzen. Einer Mitarbeiterin unserer Redaktion ist es jetzt passiert, dass ein falscher Polizist sie in die Falle locken wollte. Doch dann stellte sie zusammen mit ihrem Mann und der echten Polizei dem Betrüger eine Falle. Eine bislang unbekannte Innensicht eines brisanten Geschehens.

