Elchingen

12:00 Uhr

So läuft die Jugendarbeit in Elchingen unter Corona-Bedingungen

Das neue Jugendhaus an der Industriestraße in Thalfingen ist im Herbst vorigen Jahres eröffnet worden.

Plus Das neue Jugendhaus in Elchingen spricht vor allem acht- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche an. Wie die weiteren Angebote angenommen werden.

Von Stefan Kümmritz

Wie läuft die Jugendarbeit in Elchingen unter den seit zwei Jahren erschwerten Bedingungen? Darüber berichtete Sven Renken von der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz in der Sitzung des Elchinger Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses im Konstantin-Vidal-Haus. Als wichtiges Ereignis bezeichnete er die Eröffnung des neuen Jugendhauses in Thalfingen im September 2021.

