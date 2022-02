21-Jähriger schlägt in Thalfingen Pizzaboten mit der Faust ins Gesicht

Weil ihm das bestellte Essen zu teuer ist, schlägt ein 21-Jähriger in Thalfingen einem Pizzaboten ins Gesicht. Er verfolgt den Mann bis zu dessen Auto.

Kurz nach Mitternacht ist die Polizei am Samstag in die Eichenstraße in Thalfingen gerufen worden. Dort hatte ein 21-Jähriger über einen Lieferdienst Pizza für knapp 30 Euro bestellt. Als gegen 0.30 Uhr der 42-jährige Bote das Essen zustellen wollte, war dem jungen Mann die Pizza zu teuer und er wollte nur fünf Euro dafür bezahlen. Zwischen den beiden Männern entstand laut Polizei eine Diskussion über den Preis der Pizza, woraufhin der 21-Jährige dem Pizzaboten mit der Faust ins Gesicht schlug.

Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung

Der 42-Jährige flüchtete zu seinem Auto, schloss sich ein und setzte einen Notruf ab. Der in Rage geratene 21-Jährige verfolgte den Pizzaboten und schlug mit den Händen die Heckscheibe des Autos ein. Da sich der 21-Jährige hierbei selbst verletzte, verständigte er ebenfalls den Notruf. Ein Bekannter des Aggressors versuchte, ihn zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang.

Sowohl der 21-Jährige wie auch der 42-Jährige mussten nur vor Ort medizinisch behandelt werden und konnten leicht verletzt entlassen werden. Beim 21-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)