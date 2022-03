Elchingen-Thalfingen

14:55 Uhr

Karl Foos stellt in der Galerie auf der Insel aus

Plus Zeichnungen des Ulmer Architekten und Künstlers Karl Foos sind jetzt in Thalfingen zu sehen. Der Erlös aus verkauften Bildern kommt dem Kinderschutzbund zugute.

Von Dagmar Hub

Karl Foos hat sich in Ulm als Architekt einen Namen gemacht, und sein Widerspruchsgeist schlug sich in Ulm in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen politischen Beiträgen und Leserbriefen nieder. Jetzt zeigt der 1933 in Vaihingen/Enz geborene frühere Bauamtsdirektor beim Ulmer Universitätsbauamt eine andere Seite seiner selbst: In Manfred Bittners Galerie auf der Insel in Thalfingen stellt Foos Zeichnungen und Aquarelle von Städten und Landschaften aus. Sie werden zugunsten des Kinderschutzbundes verkauft.

