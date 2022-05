Neuer Dorfplatz in Thalfingen soll mehr als nur ein Treffpunkt werden

Für den sanierten Dorfplatz in Thalfingen gibt es bereits viele Ideen. Unter anderem soll das Kinderfest wiederbelebt werden.

Zehn Jahre hat die Sanierung des Thalfinger Dorfplatzes die Vereine, den Gemeinderat und die Verwaltung beschäftigt. Die Anlage war unter anderem durch die verwitterten Bodenplatten über die Zeit unansehnlich geworden. Auch die Stromversorgung für die Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt oder anderen Veranstaltungen war nicht mehr zeitgemäß. Nach neunmonatiger Bauzeit wurde die Maifeier zum Anlass genommen, den Platz seiner Bestimmung zu übergeben.

Das Hopfenfest und die Dorfweihnacht sollen auf dem Platz stattfinden

Markus Prokein begrüßte als Vorsitzender des Musikvereins die zahlreichen Besucherinnen und Besucher: "Ich freue mich, dass der neue Platz nun wieder von der Bevölkerung, Jung und Alt, genutzt werden kann." Der Platz solle jedoch nicht nur zum Treffpunkt für die Thalfinger Bürgerinnen und Bürger werden, sondern auch etwa für die Radfahrer, die durch das Dorf fahren. Aus Sicht der Vereine sprach Prokein vom Mehrwert der Sanierung: "Wir haben nun vor allem einen besser nutzbaren Platz für unsere bekannten Veranstaltungen, wie das Hopfenfest oder die Dorfweihnacht."

Zudem sollte auch das Kinderfest wiederbelebt werden, erklärte Prokein weiter und ergänzte: "Mit der Bühne gibt es nun die Möglichkeit, als Blasorchester oder Chor das kulturelle Leben in Thalfingen mit Freiluftkonzerten zu beleben. Ideen dazu sind schon in den Köpfen vorhanden und vielleicht schlummern in Elchingen noch weitere Talente, die entdeckt werden wollen."

Auch Bürgermeister Joachim Eisenkolb wollte die Einweihung nicht nur als "verkehrstechnische Maßnahme" verstehen. Schließlich sei die neue "gute Stube" unter freiem Himmel der Ort, um Menschen zusammenzubringen und sich auszutauschen. Den geistlichen Segen gaben die evangelische Pfarrerin Anja Saltenberger-Barraud und der katholische Pfarrer Sebastian Nößner. Neben dem Musikverein Thalfingen beteiligten sich der Gemeinschaftschor Ton in Ton, der Männergesangsverein Liederhort und die Tänzer und Tänzerinnen des Schwäbischen Albvereins an der feierlichen Eröffnung.

Die angespannte Finanzlage in Elchingen zeigt ihre Wirkung

Bis auf dem Dorfplatz die Handwerker zur Tat schreiten konnten, war jedoch eine langwierige Diskussion in verschiedenen Gemeindegremien ins Land gegangen. Schließlich war die Wunschliste für die neue Ortsmitte lang und anspruchsvoll. Von einem Lichtkonzept oder einem begehbaren Brunnen war die Rede, bis die angespannte Haushaltslage den Gemeinderat dazu veranlasste, die Planungen drastisch zu kürzen. Die drei Kastanien, die seit über 40 Jahren den Besucherinnen und Besuchern auf dem Platz ihren Schatten spendeten, mussten gefällt werden, weil sie von Rotfäule befallen waren.

Doch sehen lassen kann sich das neue Schmuckstück von Thalfingen nun allemal. Das Gefälle der Fläche von zwei Metern wurde elegant von Terrassen abgefangen. Hier sprießt zwar das frisch gesäte Gras noch etwas dünn, doch lässt sich schon vermuten, dass die Wiese bald zum beliebten Treffpunkt wird. Gelungen ist den Planern der Spagat, den Platz offen und transparent zu gestalten, während gleichzeitig die benachbarte Elchinger Straße optisch abgegrenzt wirkt.