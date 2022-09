Tragischer Unfall endet tödlich: 64-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ein Auto landet bei Elchingen im Maisfeld. Ersthelfer und Polizisten reanimieren den Fahrer. Doch er stirbt später im Krankenhaus.

Nach einem Unfall bei Oberelchingen am Dienstagmorgen ist ein 64-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Ersthelfer und Polizisten hatten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 64-Jährige im Göttinger Weg, nahe der dortigen Reitanlage südlich der Autobahn, aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam erst rund 50 Meter weiter in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen.

Unfall in Elchingen: Zwei andere Autofahrer versuchten, den Mann zu reanimieren

Zwei vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer stellten das Auto gegen 7 Uhr fest und verständigten die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes wurde der 64-Jährige durch die Ersthelfer sowie die Polizeibeamten reanimiert. Er wurde anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann jedoch im Laufe des Morgens.

Am Auto entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Schadenshöhe am Maisfeld wird auf 500 Euro geschätzt. Am Unfall war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)