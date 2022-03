Über 1,6 Promille auf A8: 21-Jährigem wird geplatzter Reifen zum Verhängnis

Teile des geplatzten Reifens beschädigen ein anderes Fahrzeug. Doch ohne seine Personalien zu hinterlassen, fährt der 21-Jährige weiter. Später stellt sich heraus, warum.

Ein betrunkener 21-Jähriger ist nach Angaben der Polizei auf der A8 bei Elchingen unterwegs gewesen. Dass er offenbar alkoholisiert am Steuer saß, wurde erst dadurch bekannt, weil an seinem Fahrzeug ein Reifen platzte.

Wie die Polizei mitteilt, war am Sonntagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, ein zunächst Unbekannter mit seinem Opel Astra auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als ihm kurz vor der Anschlussstelle Oberelchingen der linke Vorderreifen platzte. Durch die umherfliegenden Reifenteile wurde ein nachfolgender VW Passat im Frontbereich beschädigt.

Beide Fahrzeuge fuhren an der Anschlussstelle von der A8 ab. Dort hielt der junge Fahrer des Opel an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des 28-jährigen VW-Fahrers und setzte anschließend seine Fahrt auf der linken vorderen Felge fort - ohne dass er dem Geschädigten seine Personalien mitgeteilt hatte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der 28-Jährige im VW verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife der Autobahnpolizeistation Günzburg fand das beschädigte Fahrzeug etwa einen Kilometer weiter auf. Den Fahrer, einen 21-jährigen Mann, trafen die Beamten kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in der Nähe. Er soll dabei noch deutlich nach Alkohol gerochen haben. Ein Test hat eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille ergeben, woraufhin bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Den Führerschein des jungen Mannes stellten die Beamten sicher. Gegen ihn ermitteln die Polizisten nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. (AZ)