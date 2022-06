Bewegende Begegnung: Radelnde Pilger erreichen Elchingen

Plus Die Pilger auf dem Fahrrad sind bewegt – genauso wie Elchingens Bürgermeister Eisenkolb. Doch ein paar Kilometer weiter sind die Arme nicht ganz so offen.

Rund 200 Kilometer haben die 30 Pilgerinnen und Pilger auf ihren Fahrrädern zurückgelegt, bis sie die ehemalige Klosterkirche von Elchingen erreichten. Im Zeichen der Jakobsmuschel machte sich die Gruppe aus Ansbach unter der Leitung des evangelischen Pfarrers Jürgen Nitz für vier Tage auf den Weg.