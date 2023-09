Unterwegs in unterirdischen Gewölben: So war der Tag des offenen Denkmals

Plus Hier sind Quellen, hier wurde Bier gebraut – und waren hier geheime Gänge? Am Denkmaltag gibt es außergewöhnliche Einblicke rund um Kloster und Bundesfestung.

Der Tag des offenen Denkmals lockt alljährlich Menschenmengen in die Denkmale der Städte, wo oft lange Schlangen für die Führungen anstehen. Dass Geschichte auch außerhalb sehr spannend sein und attraktiv präsentiert werden kann, bewiesen der Tag des offenen Denkmals in Oberelchingen und die Nacht des offenen Denkmals im Nebenwerk Oberer Eselsberg, im Wald zwischen der Uni West und dem Oberberghof gelegen.

Oberelchingen hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen und kombinierte den Tag des offenen Denkmals mit einem ersten Bergfest, bei dem sich die vielen Besucher der Führungen durch Klosterkirche und Klostergarten, durch die Keller der einstigen Klosterbrauerei und durch das Schaudepot erholen und stärken konnten. Das fand im grünen, blühenden Ambiente großen Anklang.