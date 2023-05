Unbekannte Person lockert Radmuttern und Schrauben von Wohnwagen

Der Besitzer des Wohnwagens ist schon unterwegs. Doch er bemerkt die Gefahr noch rechzeitig, bevor etwas Schlimmes passieren konnte.

Ein Autofahrer hat nach Angaben der Polizei auf der Fahrt bemerkt, dass die Radmuttern und Schrauben seines Wohnwagens nicht ausreichend fest waren. Offenbar hat eine unbekannte Person diese gelockert. Die Polizei (Telefon 0731/8013-0) ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Offenbar hatte eine unbekannte Person Schrauben und Muttern gelockert, während das Fahrzeug geparkt war. Der Wohnwagen stand über einen längeren Zeitraum auf einem Parkplatz am Göttinger Weg in Oberelchingen. Der Besitzer bemerkte dies während der Fahrt noch rechtzeitig, ehe etwas Schlimmeres passieren konnte, und rief bei der Polizei an. Diese ermittelt nun unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (AZ)