Unbekannte verteilen nachts Gegenstände auf der Straße

In Elchingen entwenden Personen Warnzeichen von einer Baustelle und legen sie auf die Fahrbahn. Das bringt Autofahrer in Gefahr.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Nersinger Straße in Elchingen. In der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr wurde die Einsatzzentrale verständigt. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass Unbekannte Warnbaken und Pylonen einer dort befindlichen Baustelle entwendet und quer über die Fahrbahn gelegt hatten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neu-Ulm

Aufgrund der Lichtverhältnisse und örtlichen Gegebenheiten entstand dadurch eine Gefahr für die vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer. Ein Autofahrer konnte einen Unfall nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)