Unfall auf A8 bei Regen: Autofahrer verletzt und über 50.000 Euro Schaden

Ein 52-Jähriger kommt auf der A8 bei Regen ins Schleudern und kracht gegen mehrere Leitplanken. Der Schaden ist hoch. Er wird leicht verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der A8 bei Elchingen ist ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Zudem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der 52-Jährige in Richtung Stuttgart unterwegs. Es regnete stark. Der Autofahrer aber soll sein Tempo nicht den Straßenverhältnissen angepasst haben und kam ins Schleudern. Sein Wagen kollidierte daraufhin zunächst mit einem rechts neben ihm fahrenden Sattelzug und in Folge noch mit der rechten Schutzplanke. Nachdem er so mindestens acht Felder der Leitplanke zerstört hatte, kam er total beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden am Auto auf etwa 30.000 Euro, am Sattelzug auf rund 25.000 Euro. An den Autobahneinrichtungen entstand zudem ein Schaden von mindestens 3200 Euro.

Der Autofahrer verletzte sich leicht, musste deshalb aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Zwei der drei Fahrstreifen mussten zur Unfallaufnahme und Bergung des Autos kurzfristig gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher leiten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. (AZ)