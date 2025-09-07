Unfall auf der A8 führt zur Sperrung

Ein Unfall bei Elchingen führte zu einer Sperrung auf der A8. Am Samstagmittag, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem VW die Autobahn in Richtung München, auf dem linken Fahrstreifen. Aus Unachtsamkeit übersah er einen ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen vorausfahrenden Mercedes und kollidierte nach einem Ausweichmanöver mit dessen linkem Fahrzeugheck und der Mittelleitplanke.

Die Insassen der Autos blieben glücklicherweise unverletzt. Die beiden Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, was dazu führte, dass die A8 mit Richtungsfahrbahn München für eine Stunde gesperrt werden musste und der Verkehr über die Abfahrt, Richtung A7 Füssen, umgeleitet wurde. (AZ)