Unfall von Sattelzug sorgt für Chaos am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen

Am Freitag gegen 11 Uhr kam es am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen zu einem Verkehrsunfall, der etliche Einsatzkräfte über Stunden beschäftigen sollte.

Ein italienischer Sattelzug wollte am Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen von der A7 von Füssen kommend auf die A8 in Richtung Stuttgart auffahren. Dabei kollidierte der 33-jährige Lkw-Lenker aus bislang unbekannter Ursache mit einem Fahrbahnteiler, der Schutzplanke und einer Hinweistafel.

Auch der Tank riss auf der A7 bei Elchingen auf

Etliche Teile wurden von den Schutz- und Hinweiseinrichtungen der Autobahn sowie vom Lkw abgerissen und über die ganze Fahrbahn verteilt. Zu allem Überfluss riss der Dieseltank des Lkw auf, worauf sich mehrere 100 Liter Kraftstoff über eine Strecke von etwa zwei Kilometern über die Fahrbahn verteilten, bis der Lkw schließlich auf einem dann wieder vorhandenen Seitenstreifen anhalten konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Autobahnmeisterei, Abschlepp- und Reinigungsfirma waren über Stunden im Einsatz.

Unfall: 40.000 Euro Schaden am Laster bei Elchingen

Die Fahrbahn musste teilweise für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Erst gegen 17.30 Uhr war die Fahrbahn soweit gereinigt, dass diese komplett freigegeben werden konnte. Kilometerlange Staus über Stunden waren die Folge. Glücklicherweise gelangten keine Gefahrstoffe ins Erdreich. Zumindest Übermüdung konnte beim Lkw-Fahrer als Unfallursache ausgeschlossen werden. Erst zehn Minuten vor dem Unfall hatte er seine Pause eingebracht. Dennoch wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Schaden an Einrichtungen der Autobahn beläuft sich auf gut 10.000 Euro. Die Höhe der Bergungs- und Reinigungskosten ist nicht bekannt, dürften sich jedoch ebenfalls deutlich im fünfstelligen Bereich befinden. (AZ)