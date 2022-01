Unfallfahrer bleibt im brennenden Auto sitzen

Er war mit seinem Wagen ausgesprochen waghalsig auf der Autobahn unterwegs. Das konnte nicht gutgehen. Die Autobahn musste in Richtung Stuttgart gesperrt werden.

Der 38-jährige Unfallfahrer war zuvor einem anderen Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überhol- und Bremsmanöver aufgefallen. Zeitweise war er sogar ohne Licht auf der Autobahn unterwegs. Der aufmerksame Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei, die sofort mit mehreren Streifen auf die Autobahn ausrückte. Auf Höhe des Kreuzes Ulm-Elchingen kollidierte der Wagen des 38-Jährigen am Freitagabend wegen seiner riskanten Fahrweise schließlich mit einem vorausfahrenden Auto. Durch den Zusammenstoß fing der Wagen des Unfallverursachers Feuer.

Unfallfahrer muss in die Psychiatrie

Da er sich weigerte, sein Fahrzeug zu verlassen, wurde er durch die Polizei geborgen, bevor das Auto an der Unfallstelle vollkommen ausbrannte. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Bei dem 38-Jährigen konnte schnell die mögliche Ursache für sein Verhalten gefunden werden. Nach Angaben der Polizei lag sein Atemalkoholwert oberhalb der 0,5-Promille-Grenze. Zudem leidet der Mann unter einer psychischen Erkrankung, weshalb er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde.

Der Gesamtschaden soll etwa 15.000 Euro betragen. Die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen waren mit zahlreichen Kräften zum Löschen des brennenden Fahrzeugs und zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizeistation Günzburg musste die A8 in Richtung Stuttgart für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Den 38-jährigen Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

Lesen Sie dazu auch