Unterelchinger Gemeindehaus St. Michael: Das muss renoviert werden

Plus Was wird gemacht? Wann geht es los? Wichtige Fragen sind offen, doch die Wunschliste für die Renovierung des katholischen Gemeindehauses ist lang.

Im Unterelchinger Gemeindehaus St. Michael finden regelmäßig Veranstaltungen statt: das Reparaturcafé beispielsweise, Gemeinderatssitzungen, Kindergottesdienste, Seniorennachmittage und der beliebte Stadelzauber vor dem ersten Adventswochenende. Doch das ehemalige Pfarrhaus, erbaut 1752, benötigt dringend eine Renovierung.