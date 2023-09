Elchingen

Verwaltung sagt Ja, Ausschuss Nein: Mobilfunkmast in Elchingen abgelehnt

Plus Die Firma Vodafone will eine etwa 40 Meter hohe Mobilfunkanlage in Unterelchingen aufstellen. Was die Gemeinderäte daran stört.

Von Dagmar Hub

Unterschiedliche Gründe haben den Bauausschuss des Elchinger Gemeinderates dazu bewogen, die geplante Errichtung einer Mobilfunksendeanlage durch die Firma Vodafone in Unterelchingen im Gebiet Alte Autobahn/Auf dem Berg abzulehnen – entgegen der Beschlussempfehlung der Gemeindeverwaltung.

Deshalb sucht Vodafone in Elchingen einen neuen Standort

Vodafone betreibt aktuell am Köhlerberg in Unterelchingen eine Mobilfunkanlage und betrachtet diesen Standort als nicht zukunftsfähig. Deshalb war die Planung eines 40 Meter hohen Mastes nördlich der A 8 untersucht worden. Aufgrund technischer Schwierigkeiten nahm Vodafone dann von dieser Planung Abstand. Gegen einen neuen Mast neben der bestehenden Anlage hatte die Gemeinde Elchingen Bedenken angemeldet, weil der bestehende Mast nur 120 Meter vom nächstgelegenen Wohnhaus entfernt stünde.

