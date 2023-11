Beschäftigte bei Rexroth und Wieland zeigen Flagge für Brückenstrompreis

Unter dem Motto „Brückenstrompreis jetzt!“ hat sich die IG Metall Neu-Ulm - Günzburg am Freitag an einer bundesweiten Protestaktion beteiligt. Darum geht es.

Wegen der anhaltend hohen Strompreise drohen in den energieintensiven Industrie Stellenabbau und Verlagerungen. Darauf weist jetzt die IG Metall Neu-Ulm/ Günzburg hin.

Unter dem Motto „Brückenstrompreis jetzt!“ will die IG Metall sowie die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) die Bundesregierung zum Handeln zu drängen.

Am Freitag war bundesweiter Aktionstag zum Brückenstrompreis. Auch bei der Wieland Werke AG in Vöhringen wurde Flagge gezeigt. Foto: Ig Metall

Bei Wieland und Rexroth sind die hohen Strompreise Thema

Zum Hintergrund: Die Strompreise in Deutschland haben sich durch die Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskriegs vervielfacht und sind bis heute von einer Normalisierung weit entfernt. Energieintensive Branchen trifft das besonders hart und gleich zweifach: Aufgrund ihrer spezifischen Produktionsprozesse ist der Energiebedarf hoch und die Produktionskosten somit teuer, gleichzeitig stehen die Unternehmen im internationalen Wettbewerb mit Ländern, in denen Strom deutlich günstiger zu haben ist.

Die IG Metall hält darum eine gezielte Stützung der betroffenen Betriebe so lange für unumgänglich, bis in einigen Jahren genügend günstiger Strom aus regenerativen Quellen zur Verfügung steht. Zum Konzept der IG Metall gehört zwingend, dass die Preisdeckelung an Bedingungen geknüpft ist: Profitieren dürften nur Unternehmen mit Tarifbindung, Standort- und Beschäftigungssicherung sowie Investitionen in die Transformation. Die Schuldenbremse darf der Finanzierung des notwendigen ökologischen Umbaus der Wirtschaft nicht im Weg stehen, fordert die IG Metall auch mit Blick auf die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Beschäftigte bei der Wieland Werke AG in Vöhringen und bei der Bosch Rexroth AG in Elchingen gingen für ein Foto vors Tor, um der Sache Nachdruck zu verleihen. (AZ)

