"Völlig überdimensioniert": Ausschuss lehnt Wohnhaus-Pläne in Thalfingen ab

Auf dem Grundstück eines früheren Autohauses in Thalfingen will ein Investor 21 Wohnungen bauen. Das stößt auf deutlichen Widerspruch.

Als „völlig überdimensioniert“ bezeichnet Elchingens dienstältester Gemeinderat Manfred Bittner ein im Ortsteil Thalfingen geplantes Gebäude, dessen Bauantrag im Bauausschuss zur Abstimmung anstand. Einstimmig lehnte das Gremium den Antrag des in der Ulmer Weststadt ansässigen Immobilienunternehmers Cem Uslu ab, auf dem Grundstück des früheren Autohauses Erich Fetzer und eines danebenstehenden Wohnhauses im Weitfelder Weg 8 und 8b ein Gebäude mit insgesamt 21 Wohneinheiten, größtenteils Vier-Zimmer-Wohnungen, und mit einer Tiefgarage zu errichten.

Jetzt soll sich der Arbeitskreis Bau in Elchingen damit befassen

Würde das Gebäude mit dem aufgesetzten großen Riegel in der geplanten Form gebaut, würde es das Ortsbild nahe beim Ortskern Thalfingens sehr verändern, so Bittner. Der Bauantrag Cem Uslus, der auch Geschäftsführer der Im- und Export-GmbH Mercatio in Ulm ist, wurde an den Arbeitskreis Bau verwiesen.

Weder der Eigentümer des geschlossenen Autohauses Fetzer noch Cem Uslu waren für unsere Redaktion für eine Stellungnahme zu erreichen. (köd)