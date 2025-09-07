Vorfall auf der A8: Lkw mit Reifenpanne erweist sich als tickende Zeitbombe

Über den Polizeinotruf haben Verkehrsteilnehmer am Freitagmittag mehrere Reifen- und Plastikteile auf der Überleitung der A7 auf die A8 am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen gemeldet. Eine Polizeistreife drosselte daraufhin den Verkehr Richtung München und entfernte die Hindernisse von der Fahrbahn.

Den verursachenden Sattelzug mit deutschem Kennzeichen stellten die Beamten einige hundert Meter weiter in einer Behelfsausfahrt fest. An diesem war der linksseitige Reifen der zweiten Achse des Sattelaufliegers geplatzt und der Gummi hatte sich bereits abgeschält, teilt die Polizei mit.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle des 40-Tonners, der mit Baustoffen beladen war, wurden an den Innenseiten der Bremsscheiben Risse entdeckt. Hierdurch ergab sich der Anfangsverdacht technischer Mängel. Nach erfolgtem Reifenwechsel wurde der Sattelzug einer Prüforganisation für den Kraftfahrzeugverkehr in Leipheim vorgeführt. Bei der eingehenden Überprüfung der Bremsanlage stellten die Prüfingenieure eine eklatant ungleiche Bremswirkung der Bremsen des Aufliegers fest. Auch die Feststellbremse wies eine deutlich unzureichende Bremswirkung auf.

Erst die Inaugenscheinnahme von unten mithilfe einer Inspektionsgrube löste das Rätsel: Fünf von sechs Bremsscheiben wiesen erhebliche Mängel sowie deutliche Verformungen auf. Zudem wiesen sie auch nach mehreren Minuten Standzeit derart hohe Temperaturen auf, dass die Wärmestrahlung auch in mehreren Zentimetern Abstand noch deutlich spürbar war. Diese hohen Temperaturen mussten somit ursächlich für den geplatzten Reifen auf der Autobahn gewesen sein. Aufgrund der verkehrsgefährdenden Mängel unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Lkws, da auch nach einem Wechsel der defekten Reifen erneut mit einem Überhitzen und somit Komplettausfall der Bremsanlage gerechnet werden musste.

Die Mängel konnten dem Lkw-Fahrer bei seiner Abfahrtskontrolle nicht auffallen, sodass nun gegen den verantwortlichen Unternehmer wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung ermittelt wird. (AZ)