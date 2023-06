Elchingen

06:00 Uhr

Vorwürfe: Deutsche Glasfaser "wie eine Drückerkolonne" unterwegs

Plus Es gibt Berichte, dass in Elchingen gezielt Unwahrheiten verbreitet werden, um mehr Glasfaseranschlüsse verkaufen zu können.

Von Dagmar Hub

Ein Elchinger Bürger erhob Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser, der sich bei ihm im Zusammenhang mit der bis 17. Juni laufenden Nachfragebündelung in Elchingen einen Vertrag erschlichen habe. In der Folge gibt es nun weitere, ähnlich gelagerte Vorwürfe im Zusammenhang mit Mitarbeitern der Deutsche Glasfaser.

Ein Thalfinger Bürger schildert, dass Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser im Inselweg "wie eine Drückerkolonne" unterwegs gewesen seien. Er selbst, so der Thalfinger, habe überhaupt nichts gegen den Glasfaserausbau in der Gemeinde, auch wenn er einen Glasfaserausbau selbst nicht benötige. Wohl sei er aber gegen die Methoden, mit denen Mitarbeiter sowohl in seinem Haus als auch in der Nachbarschaft vorgegangen seien.

