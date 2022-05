Elchingen

12:00 Uhr

Fehl am Platz oder nicht? Elchingen diskutiert über Anlage mit 13 Wohnungen

Ein geplantes Bauprojekt mit 13 Wohnungen an der Spitalgartenstraße 38 in Oberelchingen erhitzt seit langem die Gemüter.

Plus Die Debatte um eine Wohnanlage in Elchingen köchelt weiter. Jetzt will die Gemeinde eine Klage gegen einen Bescheid des Landratsamts prüfen.

Von Andreas Brücken

Wohnraum ist knapp und begehrt, auch in Elchingen. Insgesamt 13 neue Wohnungen könnten nach Plänen der Projektgesellschaft HSG an der Spitalgartenstraße entstehen.

