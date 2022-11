Wer darf durch? Streit am Martinstor in Oberelchingen mündet in Beleidigung

Am Martinstor treffen zwei Verkehrsteilnehmer im Auto aufeinander. Es kommt zum Streit und wohl auch zu Beleidigungen.

Am Martinstor in Oberelchingen ist eine 44-jährige Autofahrerin mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten. Der Mann soll sie dann beleidigt haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wie die Ermittler mitteilen, ereignete sich der Vorfall am frühen Mittwochabend. Beide Streitparteien seien im Begegnungsverkehr an das Martinstor herangefahren. An der Engstelle aber seien sie sich uneinig gewesen, wer Vorrang hat.

Wie die 44-Jährige später bei der Polizei angab, soll deshalb der bislang unbekannte Autofahrer aus seinem Wagen ausgestiegen sein und es kam zum Streitgespräch. Als dieser wieder in sein Fahrzeug einstieg, habe die Geschädigte bemerkt, wie der Beifahrer, der im Fahrzeug saß, sie mit "entsprechender Gestik" beleidigte. Weiter will sie dann auch entsprechende verbale Beleidigungen wahrgenommen haben.

Die Frau erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)