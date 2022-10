Elchingen

06:30 Uhr

Wie Nachbarschaftshilfe Menschen in Elchingen verbindet und hilft

Die Elchinger Nachbarschaftshilfe hat in zehn Jahren die Menschen in den drei Ortsteilen näher zusammen gebracht.

Von Dagmar Hub

Am Anfang war der Wunsch: Vor zehn Jahren wollte Mathilde Hucker die drei Gemeindeteile Elchingens zusammenschweißen und auf menschlicher Ebene ein wirkliches Miteinander schaffen, denn politisch gibt es immer noch welche, die den Zusammenschluss von Oberelchingen, Unterelchingen und Thalfingen nicht ganz akzeptieren können. Daraus entstand die Elchinger Nachbarschaftshilfe. Sie ist inzwischen ein Erfolgsmodell. Am Samstag, 8. Oktober, wird das Jubiläum mit einem Konzert von Girard Rhodens Hope-Chor in der Unterelchinger Michaelskirche und mit einem anschließenden Empfang im dortigen Stadel gefeiert.

