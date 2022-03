Wieder Lenkzeiten verfälscht: Polizei stoppt Fahrer derselben Spedition

Auf der A8 stoppt die Polizei zwei Fahrer derselben Spedition - und werden jeweils fündig. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in der Region rund um Ulm.

Die Polizei hat an zwei Tagen hintereinander Fahrer einer slowenischen Spedition gestoppt. In beiden Fällen deckten sie verfälschte Lenkzeiten auf. Eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich wurde fällig.

Wie die Polizei mitteilt, hätten Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Neu-Ulmer Verkehrspolizei am Montag einen Fahrer der besagten Spedition gestoppt, der mit zwei Fahrerkarten ausgestattet war. So habe er über seine tatsächlichen Lenkzeiten hinwegtäuschen wollen. Am Dienstagnachmittag dann hielten die gleichen Beamten ein anderes Fahrzeug der beanstandeten Spedition auf der A8 an. Und wieder sei derselbe Modus Operandi festgestellt worden.

Kriminelle Spedition auf A8 gestoppt: Das ist die Masche der Fahrer

Die Masche: Immer dann, wenn dem Fahrer die Lenkzeit nicht mehr ausreichte, soll er kurzerhand die Fahrerkarte gewechselt haben. So soll er vorgetäuscht haben, dass ein ganz anderer Fahrer mit dem Sattelzug unterwegs gewesen sei. Doch auch diesmal habe das nicht geklappt, so die Polizei.

Der 53-jährige serbische Berufskraftfahrer habe nach Vorhalt freiwillig die zweite Fahrerkarte herausgegeben. Er musste vor Ort wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. Erst dann durfte er seine Fahrt fortsetzen. Die zweite Fahrerkarte zogen die Beamten auch hier aus dem Verkehr.

Dass Speditionen vor derartigen illegalen Masche offensichtlich nicht zurückschrecken, zeigt auch der Fall einer Firma aus Dortmund. Zum wiederholten Male war auch sie von der Polizei gestoppt worden. Die Ermittler sprachen hier von einem "dicken Fisch", der ihnen auf der B28 und später auf der A7 ins Netz gegangen war. (AZ)