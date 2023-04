Zu schnell bei Regen: Autounfall auf A8 endet glimpflich

Auf der A8 ist ein Autofahrer bei Regen zu schnell unterwegs. Er verliert die Kontrolle und kracht in die Leitplanken.

Ein Unfall am Sonntagabend auf der A8 bei Elchingen ist glimpflich ausgegangen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Ein Autofahrer war bei Regen mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung München unterwegs. Auf Höhe Elchingen soll er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Zuerst stieß er frontal in die Mittelschutzplanke und anschließend nach rechts in die Seitenschutzplanke. Der Wagen kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Andere Fahrzeuge waren bei dem Unfall nicht beteiligt. Der Fahrer selbst blieb laut Polizei unverletzt. Der Schaden am Auto wird auf 15.000 Euro geschätzt. Welcher Schaden an den Autobahneinrichtungen entstanden ist, wird noch ermittelt. Gegen den Fahrer wurde wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit eine Anzeige erstellt. (AZ)