Zu schnell bei Starkregen: Auto kracht bei Unfall auf A8 gegen Leitplanken

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der A8 bei Elchingen ist ein 28-Jähriger leicht verletzt worden. Der Autofahrer war bei starkem Regen in Richtung München unterwegs. Die Polizei vermutet, dass er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zunächst die rechte Schutzplanke touchierte. Anschließend schleuderte der Pkw über die gesamte Fahrbahn nach links und prallte schließlich frontal in die Mittelschutzplanke. Das verunfallte Fahrzeug kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 28-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 24.500 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme mussten beide Fahrsteifen kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Oberelchingen und Pfuhl waren zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)