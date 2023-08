Zwei Auszeichnungen für Elchinger Verlag Edition Hibana

Der Freistaat Bayern zeichnet unabhängige Verlage aus. Edition Hibana von Florian L. Arnold taucht gleich mit zwei Werken in der Preisträgerliste auf. Das sind die Gewinnerbücher aus Oberelchingen.

Eines der zehn besten bayerischen Independent Bücher des Jahres kommt aus der Region. Der Oberelchinger Autor, Verleger und Illustrator Florian L. Arnold hat Voltaires märchenhafte Erzählung "Mikromegas" neu herausgegeben. Unbedingt preiswürdig, findet eine vom Freistaat Bayern eingesetzte Fachjury. Und das ist nicht der einzige Preis, mit dem diese Jury Arnold bedenkt.

Seit 2020 zeichnet der Freistaat bayerische Independent Verlage aus, wählt die zehn besten Neuerscheinungen der Branche und vergibt zusätzlich insgesamt 50.000 Euro für zehn besondere Publikationsvorhaben. Ein Anteil davon geht nun auch an Arnolds Verlag "Edition Hibana" für das diesen Herbst erscheinende Buch "Vademecum für den jungen Selbstmörder", das 1934 erstmals in Belgien veröffentlicht wurde. Große Erfolge feierte das Werk nie, wenngleich es sich in den vergangenen 90 Jahren immer eine kleine Fangemeinde behielt.

Großer Glücksfall für kleinen Verlag

Dass dieser Text von Kurt Köhler in seiner deutschen Erstfassung schließlich in seinem kleinen Verlag gelandet ist, bezeichnet Florian L. Arnold als Glücksfall - einen Glücksfall, den man als Verlag ab und zu einfach auch brauche. Der Übersetzer Andreas Lampert hatte den Text ins Deutsche übertragen und suchte nach einem Verlag, der ihn veröffentlichen würde. Dass andere Herausgeber das Manuskript zuvor abgelehnt hatten, konnte Arnold, wie er sagt, erst gar nicht fassen. "Ich dachte, das musst du machen. Der Text atmet den Geist der 20er Jahre."

Darum geht es: "'Vademecum für den jungen Selbstmörder' erzählt mit den Collage- und Lautmalereimethoden der brennenden, lodernden 20er Jahre die Geschichte der jungen Verkäuferin Magda ("Jungfrau und Ladendame") und ihrer Freunde Henk ("Durchschnittsmensch und Boxmeister"), Nathan ("Kommunist und Jude") und Kwikkkwak ("Dichter und ewiger Narr"). Die jungen Leute treiben durch die Stadt, sie politisieren, sie verlieben sich und sind doch haltlos in allem. Es ist das gnadenlos-scharfgezeichnete Bild einer Welt, die in festen Mustern gefangen ist, aus denen es kein Entrinnen gibt, nicht einmal über die politischen Parteien, die sich blutig bekämpfen", erklärt Verleger Arnold, der in dem Text einige Parallelen zur heutigen Zeit sieht. Köhler gehe es dabei auch um eine gesellschaftliche Botschaft, er schreibe über das Verlieren von Träumen, wie es jungen Menschen immer wieder widerfährt, so der Verleger.

Kurt Köhlers schwierige Biografie

Der Autor Kurt Köhler ist allerdings kein unproblematischer Charakter. Für Arnold steht Köhler, der eigentlich Constant Soetewey hieß und 1907 in Antwerpen geboren wurde, auch für die verlorene Schriftsteller-Generation der Zwischenkriegszeit. Zunächst habe er sich ideologisch der Linken zugeordnet. Von ganz links driftete er nach rechts ab. Zwar hatte er sich auch von diesem politischen Extremismus wieder gelöst, erklärt Arnold, trotzdem wurde Köhler 1945 verhaftet und starb noch im selben Jahr im Gefängnis an einer Blutvergiftung.

"Vadamecum für den jungen Selbstmörder" erscheint nun bei Edition Hibana am 2. November in einer reich bebilderten, fadengebundenen Ausgabe mit Illustrationen von Andrey Klassen. Ein Gesamtwerk, das die Jury schließlich überzeugt hatte. "Für mich ist das eine große Freude und Bestätigung, für den eingeschlagenen Weg", sagt Verleger Florian L. Arnold. Auch das Preisgeld kann er in seinem Verlag gut brauchen, denn an Ideen und Plänen mangelt es nicht. "Das Geld ermöglicht nun natürlich auch andere Projekte und Bücher, die sonst vielleicht nicht entstanden wären." In Vorbereitung ist zum Beispiel Kurt Köhlers zweiter Roman "Baltazar Krulls Herz singt Mondschein".

"Mikromegas" ist im Buchhandel erhältlich

Schon seit Frühjahr im Handel ist das ebenfalls ausgezeichnete "Mikromegas", das Arnold mit Edition Hibana nicht nur herausgegeben, sondern auch selbst illustriert hat. Die Jury findet: "Die Kombination ist äußerst gelungen: Ein berühmter klassischer Text – die erste Science-Fiction der Literaturgeschichte – mit betörend versponnenen Radierungen und Zeichnungen in einer fadengehefteten und schön gedruckten Ausgabe."