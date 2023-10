Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf A8 bei Elchingen

Eine 36-Jährige erkennt auf der A8 das Bremsmanöver ihres Vordermanns zu spät und kollidiert mit ihm. Dabei wird sie und ihr Beifahrer leicht verletzt.

Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer sind bei einem Auffahrunfall auf der A8 in der Nähe von Elchingen leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben musste ein 31-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oberelchingen und Ulm-Ost wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Die 36-Jährige erkannte dies zu spät und krachte in das Fahrzeug ihres Vordermannes.

Fahrerin und Beifahrer werden bei Unfall nahe Elchingen verletzt

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Frau und ihr 47-jähriger Begleiter leicht und mussten zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Nach Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von 20.000 Euro, das Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallfallstelle war auch die Freiwillige Feuerwehr Oberelchingen vor Ort. (AZ)