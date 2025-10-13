Künftig sind in Ulm und Neu-Ulm noch mehr Elektrobusse unterwegs

Ab 2027 übernehmen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) zusätzlich den ÖPNV in Neu-Ulm. Im Zuge der Angebotserweiterung wurden bereits neue E-Busse bestellt. Für die Umsetzung aller geplanten Fahrleistungen sind die SWU auf die Mithilfe von Subunternehmen angewiesen. Eine europaweite Ausschreibung dazu sei nun in weiten Teilen abgeschlossen, teilte das städtische Tochterunternehmen mit. Ab dem 1. Januar2027 übernehmen die RBA Regionalbus Augsburg GmbH und ein Zusammenschluss aus der Robert Bayer GmbH, der Omnibus Missel e.K. und der Omnibusreisen Baumeister-Knese GmbH & Co. KG Teile des Omnibusverkehrs in Ulm und Neu-Ulm. Das teilten die SWU mit.

Mit den beiden Subunternehmen fahren künftig 25 zusätzliche Elektrobusse in Ulm und Neu-Ulm

Der Umfang der ausgeschriebenen Fahrdienstleistungen umfasst circa 200.000 Fahrstunden, was ungefähr 130 Fahrerinnen und Fahrern entspricht. Ein Teil der Dienstleistungen ist an die Bedingung geknüpft, dass Subunternehmer eigene Elektrobusse zum Einsatz bringen. Somit fahren dann rund 25 zusätzliche elektrisch betriebene Busse im Liniennetz der SWU. In Optik und Ausstattung seien diese kaum von den SWU-Fahrzeugen zu unterscheiden. Künftig werden etwa 70 Prozent aller angebotenen Busfahrten elektrisch sein. Derzeit steht noch ein letzter Teil der Ausschreibung zur Vergabe aus. Hinzukommen dann weitere 40.000 Fahrstunden.

Sonja Bayer, Geschäftsführerin der Robert Bayer GmbH, begrüßt die Fortführung der Zusammenarbeit: „Als private Busunternehmer setzen wir damit ein starkes Zeichen für einen CO₂- neutralen ÖPNV.“ Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr GmbH, kommentiert den Ausgang der Ausschreibung: „Wir freuen uns sehr, dass wir regionale und bewährte Dienstleister für uns gewinnen konnten.“ Der Anteil an elektrischen Fahrten werde somit nochmal deutlich gesteigert. „Ulm und Neu-Ulm werden künftig ein attraktives und umfassendes ÖPNV-Angebot erhalten, welches Bürgerinnen und Bürgern barrierefreie und nachhaltige Mobilität bei guter Taktung und einem dichten Haltestellen-Netz ermöglicht.“ (AZ)