A7 Richtung Ulm nach Lkw-Unfall gesperrt: Achterbahn-Teile landen auf der Fahrbahn

Auf der A7 kurz nach dem Virngrundtunnel ist ein Lkw umgekippt. Der hatte Achterbahn-Teile gelandet, die dann auf der Fahrbahn landeten.

Teile einer Achterbahn sind von einem Lastwagen auf die A7 bei Ellenberg (Ostalbkreis) gefallen und haben den Verkehr lahmgelegt. Der Lkw war am frühen Donnerstagmorgen infolge eines Reifenplatzers kurz nach dem Virngrundtunnel in Richtung Würzburg gegen die Mittelleitplanke geprallt. Er kippte um und die geladenen Metallteile verteilten sich in beide Fahrtrichtungen auf der Autobahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die A7 in Fahrtrichtung Ulm wurde am Morgen wieder freigegeben, es bildete sich ein elf Kilometer langer Stau. Die Fahrtrichtung Würzburg war wegen der Aufräumarbeiten zunächst noch weiter gesperrt. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem hohem Sachschaden aus. (dpa/lsw)