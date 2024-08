Diebstahl auf Friedhof: Madonnafigur aus Bronze vom Grab gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Madonnafigur aus Bronze von einem Grab auf dem Friedhof in Emerkingen (Alb-Donau-Kreis) entwendet. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, auf dem Friedhof in der Hundersinger Straße. Die rund 50 Zentimeter große Skulptur war mit Schrauben fest verankert. Der Polizeiposten Munderkingen (Telefon 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist. (AZ)

