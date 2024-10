Am Freitagabend ist Schluss. Nach Arbeitsende gibt es noch ein kleines Fest in der Münsterbauhütte, und dann legt Urgestein Emil Kräß den Klüpfel nach 49 Jahren als Steinmetz aus der Hand. Seit 38 Jahren arbeitete der gebürtige Weißenhorner am Münster – und hat in den Jahrzehnten vieles erlebt. Jetzt wendet er sich verstärkt seiner anderen Leidenschaft, der Kunst, zu.

