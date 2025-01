Schluss mit der Ausnahmeregelung: Ulm hat jetzt eine Berufsfeuerwehr

Durch eine Satzungsänderung hat die Feuerwehr Ulm seit dem Jahreswechsel eine Berufsfeuerwehr. Doch Ulms Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle und der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) betonen unisono, dass sich für die Ulmer Bürger nichts ändert. Am Freitagnachmittag besuchte der Innenminister in seiner Funktion als oberster Feuerwehrmann des Landes die Ulmer Hauptfeuerwache. Kommandant Röhrle ging in einem Vortrag auf die Geschichte des Wandels von der „Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“ zu einer Abteilung Berufsfeuerwehr ein. Eigentlich verlangt das Landesfeuerwehrgesetz für Städte mit über 100.000 Einwohnern eine Berufsfeuerwehr, doch Ulm hat seit 1981 eine immer wieder verlängerte Ausnahmegenehmigung bekommen. Nun hat die Stadt ganz bewusst auf eine weitere Verlängerung verzichtet.

