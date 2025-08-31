Ende der Freibadsaison 2025: Besucherrekorde und Sicherheitsprobleme

Viel Regen, einiges an Sonne – kalt, warm, kalt, warm – das beschreibt den diesjährigen Sommer wohl gut. Während die hiesigen Freibäder im Juni nahezu überrannt wurden (die Stadt Weißenhorn zog sogar den Einsatz von Security in Betracht), ließ der Andrang auf die Badeanstalten im Mai und Juli zu Wünschen übrig. Nun geht die Freibadsaison 2025 zu Ende. Wir blicken zurück.

Donau-Bad in Neu-Ulm: Die Besuchermarke wird geknackt

Wer in Neu-Ulm baden gehen möchte, sollte sich sputen. Denn die Schwimmbecken des größten Freibades im Kreis sind, je nach Wetterlage, nur noch bis zum 14. September geöffnet. Rutschen, Planschen, Schwimmen – all das wird hier in Extremform angeboten. Sei es der 10-Meter-Turm, der Strömungskanal oder das übergroße Nichtschwimmerbecken.

Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das Donaubad über Jahre hinweg relativ stabile Besucherzahlen hat: In den vergangenen drei Saisons wurde die 100.000-Besucher-Marke geknackt. Auch in diesem Jahr sieht es gut aus – 97.000 Badegäste durfte das Neu-Ulmer Freibad bereits diesen Sommer empfangen. Geschäftsführer Jochen Weis ist sich sicher: Die fehlenden 3.000 Besucherinnen und Besucher werden noch kommen.

„Wir sind extrem abhängig vom Wetter“, sagt Weis. „An manchen Tagen kommen bis zu 4000 Gäste, an anderen nur unter 100.“ Das ist auch der Grund, weshalb das Donaubad an Tagen, in denen das Freibad stark frequentiert wird, Sicherheitspersonal einsetzt. Denn der Umgangston unter den Gästen und mit der Badeaufsicht sei rauer geworden. „Unsere Kolleginnen und Kollegen berichten von einem nachlassenden Respekt“, sagte Weis im Juli. Aber die Präsenz der Sicherheitskräfte sorge dafür, dass es im Freibad „ruhiger laufe“, erklärt er.

Freibad Weißenhorn: Kommt im nächsten Jahr die Security?

Sicherheit ist auch im Weißenhorner Freibad ein Thema. Im Juni sei das Personal an seine Kapazitätsgrenze gekommen. Bei 4000 bis 5000 Gästen an den besonders heißen Tagen – im Schnitt verzeichnet das Freibad etwa 1800 Besucher – kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kaum noch zur Aufsicht der Schwimmbecken, sagt Malte Hörger, der Betriebsleiter des Freibades. Das Personal sei mit respektlosen Teenagern, alkoholisierten Badegästen und Streitschlichtung beschäftigt gewesen.

Deswegen beschloss der Weißenhorner Stadtrat Ende Juli, an Tagen mit besonders großem Besucherandrang auf zusätzliches Sicherheitspersonal zurückzugreifen. Zum Einsatz der Securitykräfte sei es aber nie gekommen, erklärt Hörger. Denn im Gegensatz zum umsatzstarken Juni verliefen die übrigen Sommermonate eher ruhig. „Der Juli war sehr regnerisch und kühl. Genauso wie der Mai“, sagt Hörger.

„Der August war gut besucht, aber da sind viele verreist.“ Da habe man schlichtweg kein Sicherheitspersonal benötigt. Eventuell werde das Freibad im kommenden Jahr auf Security zurückgreifen. Trotz der schwächeren Sommermonate ist Hörger „im Großen und Ganzen zufrieden“. Das Ziel von 80.000 Badegästen habe man in diesem Jahr bereits erreicht. „Jetzt hoffen wir auf einen goldenen September.“ Voraussichtlich zum 21. September wird das Freibad Weißenhorn die Saison beendet.

Freibad Senden: Eine sehr gute Saison 2025

Etwas kürzer – bis zum 15. September – hat das Freibad in Senden geöffnet. Dieses Jahr wurde es bisher gut besucht, sagt Simone Thalhofer-Preußner. Sie ist die Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung, Soziales, Leben und Kultur und damit auch für das See- und Hallenbad zuständig. „Ich höre vom Betriebsleiter, der jede Woche bei mir hereinkommt, dass es eigentlich sehr gut dieses Jahr ist“, berichtet sie.

Wie stark das Bad besucht wird, hängt natürlich vom Wetter ab. „Es schwankt von Wochenende zu Wochenende“, erklärt Thalhofer-Preußner. Da sowohl der Betriebsleiter des Bades als auch der Stellvertreter im Urlaub sind, kann sie keine Gesamtzahlen für diese Sommersaison nennen. An heißen Tagen kämen jedoch rund tausend Leute pro Tag. An heißen Wochenenden baden dort also von Freitag bis Sonntag etwa 3000 Besucher.

Bei schlechtem Wetter nutzten viele das dazugehörige Hallenbad. An einem Sonntag Ende Juni seien Thalhofer-Preußner zufolge bei Regen einmal 300 Gäste dort gewesen. Und ganz ohne Probleme verlief die Badesaison auch in Senden nicht: „Kleinigkeiten sind immer“, sagt sie.

Auch das Freibad Senden setzt auf Security

Sind an heißen Tagen viele Badegäste zu erwarten, sorgen wie beim Donaubad neben dem Freibadpersonal und der Wasserwacht noch Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts für Ordnung. Dennoch komme es immer wieder zu meist kleineren Vorfällen, sagt Thalhofer-Preußner. Auf die Frage, ob Gäste diese Saison des Bades verwiesen werden mussten, antwortet sie: „So etwas gibt es immer wieder.“